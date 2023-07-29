هنغاريا تعرب عن رغبتها في شراء الغاز الروسي والتركي والأذربيجاني

قال وزير الخارجية الهنغارية بيتر سيارتو أن بلاده لا ترغب فقط في الحصول على الغاز الروسي والأذربيجاني عبر تركيا فقط، بل هناك مفاوضات جارية بشأن شراء الغاز التركي.

وأشار إلى أن معظم الغاز الذي يتم توفيره لهنغاريا من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل يمر عبر خط أنابيب الغاز التركي.

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وأضاف أنه وفقا للاتفاقية فإن 3.5 مليار متر مكعب من الغاز تصل سنويا إلى هنغاريا، ومنذ بداية عام 2023 وصل أكثر من ملياري متر مكعب، وهذا ما "يساعد من نواح كثيرة على الاستعداد بأمان لفصل الشتاء".

وتابع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "تلعب تركيا دورا مهما في تنويع إمدادات الطاقة الهنغارية، نشتري، على سبيل المثال، الغاز من أذربيجان عن طريق تركيا، ونحن نتفاوض مع تركيا أيضا حول كيفية شراء كميات الغاز اللازمة لهنغاريا من تركيا نفسها مباشرة".

وأكد أن هنغاريا خزنت أكثر من 48٪ من استهلاكها السنوي من الغاز في مخازن الغاز، بينما يبلغ متوسط التحزين في ​​أوروبا 25٪.

وأضاف أن بودابست وافقت على التعاون الوثيق مع أنقرة في مجال الطاقة النووية، خاصة وأن المحطات النووية يتم بناؤها في كلا البلدين باستخدام نفس التكنولوجيا، حيث تعتبر شركة روساتوم هي المقاول "لذلك، من المهم تبادل الخبرات".

المصدر: نوفوستي