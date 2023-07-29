أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن رغبة الغرب في طرد موسكو من الأراضي التي سيطرت عليها ستتلاشى بسبب الأوراق الرابحة التي تمتلكها روسيا.

وقال الخبير: "بغض النظر عن الرغبة، فإن الحقيقة الرئيسية حول روسيا التي يجب على الغرب فهمها بوعي هي حقيقة بسيطة وقاسية، تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة والمنتجات الزراعية. لديها أوراق رابحة تجعل من المستحيل عمليا قبولها بهزيمة عسكرية مباشرة".

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واعتبر أن الغرب فشل في التعامل مع الشرط الرئيسي للنجاح العسكري وهو التعامل مع الواقع والتقييم الواعي للخصم. وخطأهم ليس فقط الاستخفاف بالقوات الروسية، ولكن أيضا بتصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدفاع عن الأراضي المحررة.

وأضاف: "من غير المعقول عمليا أن يوافق بوتين، بأي شروط، على اتفاقية من شأنها إعادة أي من الأراضي المحتلة إلى كييف".

وأشار إلى أن المسؤولين الروس صرحوا مرارا عن استعدادهم لاستخدام الأسلحة النووية فقط إذا كانت الأراضي الروسية مهددة، والتي تضم الكرملين والمناطق الجديدة.

المصدر: نوفوستي