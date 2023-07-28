الدفاع الروسية: صد كل هجمات العدو ومقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت كل الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على خطوط التماس خلال اليوم الماضي، وأن خسائر العدو اليومية بلغت حوالي 690 جنديا.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وكراسني ليمان ودونيتسك.

وأشار التقرير إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، واصل العدو محاولاته لاختراق دفاعات القوات الروسية قرب بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا، باستخدام المدرعات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكن الجنود الروس تمكنوا من صد جميع هجمات قوات العدو.

وبلغت خسائر الأوكرانيين 180 جنديا هناك، و5 دبابات، بما فيها 3 من طراز "ليوبارد" الألمانية ودباباتين فرنسيتين على عجلات من طراز AMX.

وفي منطقة فريميفسكي بدونيتسك تم صد هجوم وتدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وقتل 110 عسكريين للعدو.

وعلى محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية 4 هجمات للعدو، كما استولت على عدد من النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية، وتقدمت في عمق دفاعات العدو لمسافات تتراوح بين 1.5 كيلومتر و3 كيلومتارات حسب المنطقة، وبلغ إجمالي خسائر العدو على محور كراسني ليمانس 90 جنديا.

وعلى محور دونيتسك تم صد 7 هجمات معادية، وقتل هناك أكثر من 260 جنديا أوكرانيا خلال يوم.

وعلى محور كوبيانسك، واصلت فصائل هجومية الاعتداء غرب قرية كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك، حيث بلغت خسائر العدو هناك أكثر من 30 عسكريا، فيما قتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون.

وأصابت النيرات الروسية 117 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 133 منطقة.

وتم ضرب مركز قيادة خلفي للقوات الأوكرانية في دونيتسك وآخر ميداني في زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية اثنين من صواريخ HIMARS و17 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال يوم.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 457 طائرة، و244 مروحية، و5308 طائرات بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11010 دبابات ومدرعات أخرى، و140 1 راجمة صواريخ، و5646 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و11939 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية