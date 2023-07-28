بوتين: روسيا تحترم ذكرى أفارقة بارزين مثل عبد الناصر وعمر المختار ولومومبا ومانديلا

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تبجل ذكرى العديد من أبناء إفريقيا البارزين ومن بينهم باتريس لومومبا، وجمال عبد الناصر وعمر المختار ونيلسون مانديلا وسامورا ماشيل.

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وأضاف بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ: " تبجل روسيا ذكرى أبناء إفريقيا البارزين. سأسميهم أيها الأصدقاء الأعزاء. يجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم. سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا، وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامي نكروما، وسامورا ماشيل وليوبولد سنغور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري. نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم - على حساب حياتهم في كثير من الأحيان".

وقبل الاجتماع، قرر بعض ضيوف الجلسة المكتملة الاقتراب من الرئيس بوتين بشكل منفصل والتقاط الصور.

يشار إلى أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية، تقام في مدينة بطسبورغ خلال يومي 27 و28 يوليو.

المصدر: نوفوستي