بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب

أكد الرئيس بوتين أن روسيا متضامنة مع إفريقيا نحو عالم متعدد الأقطاب وترفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتعارض سياسة "القواعد بدلا للقوانين" التي يفرضها الغرب.

وقال الرئيس الروسي في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية:

الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية https://t.co/wFrxftbva2 — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية https://t.co/LfGc3I9Y0p — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

بوتين: لا نسمح باستخدام سياسة "القواعد بدلا من القوانين" والذي يضع القواعد هو الغرب.

بوتين: روسيا وإفريقيا متضامنتان في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب.

بوتين: التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

بوتين: نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

بوتين: الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، ولم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

بوتين: روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك.

بوتين: يشارك عدد من الدول في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية.

بوتين: تعاود السفارتان الروسيتان في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما.

بوتين: القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا.

بوتين: زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.

بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب، في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، والنصف الأول من هذا العام بلغ حجم الإمدادات 10 ملايين طن، على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا.

بوتين: سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية.

بوتين: نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار.

بوتين: مستعدون جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونقيم تلك العلاقات في إطار عالم متعدد الأقطاب.

رئيس الاتحاد الإفريقي عثمان غزالي:

عثمان غزالي: نقيم التعاون الفعال بين قارتنا وروسيا. لمسنا أثناء عملنا يوم أمس الأجواء الإيجابية والمستقبل الباهر لصداقتنا، لا سيما إذا ما انخرط في هذا العمل الشباب. علينا أن نساعدهم على ذلك ما سيشجع الاستثمارات الأجنبية.

عثمان غزالي: علينا أن نهيئ الموارد البشرية، ولا سيما الشباب، للعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية.

عثمان غزالي: نحن في الاتحاد الإفريقي ندين الانقلاب في النيجر وننضم في ذلك إلى جانب المجتمع الدولي.

عثمان غزالي: بعض أعضاء وفدي درسوا في الاتحاد السوفيتي وهم يعملون الآن بيننا.

بوتين: الشباب الأفارقة موهوبون وكثير منهم تلقوا تعليمهم في الاتحاد السوفيتي وروسيا، وهو ما يدل على المواهب التي تتمتع بها القارة الإفريقية.

الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري

إبراهيم تراوري: نواجه ممارسات استعمارية جديدة، علمونا أن من لا يستطيع أن يناضل من أجل مستقبله لا يستحق مستقبله. تعودنا على النضال من أجل أوطاننا، حملنا السلاح لمكافحة الإرهاب. نستغرب كيف يسمي الإمبرياليون بعض الفصائل الإرهابية بالمعارضين والوطنيين.

إبراهيم تراوري: يجب على قادة الدول الإفريقية ألا يكونوا دمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين.

إبراهيم تراوري: يجب أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا، أن نضمن الأمن الغذائي، تلك هذ أولويتنا.

إبراهيم تراوي: علينا احترام شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمار.

رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا:

بول بيا: في ستينيات القرن الماضي حصلنا على الاستقلال كنتيجة للنضال والصراع الطويل، وقدم الاتحاد السوفيتي حينها المعونة لنا. نشكر بلدكم العظيم على هذا الدعم.

بول بيا: ندعو إلى التعاون بين بلادنا وروسيا، التعاون الذي دائما ما اهتمت به روسيا. هناك أكثر من مليار نسمة يقطنون إفريقيا، إلا أن تمثيلنا في المحافل الدولية لا يعكس ذلك.

بول بيا: ندعو روسيا إلى المساعدة في تصحيح هذا الوضع.

بول بيا: علينا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الأمنية.

بول بيا: طلبتنا يتلقون التعليم في الجامعات الروسية ويعودون بالمعرفة إلى بلادنا ونحن نشكر روسيا لذلك.

بوتين: لدينا خبرة طائلة في العمل مع إفريقيا، ونحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا، وأتمنى أن يستمر عملنا المشترك.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان-آرشانج تواديرا:

نسعى لتنويع علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية ونبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين.

بلادنا تتمتع بثروات كبيرة لا يستفاد بها، وذلك من تداعيات العهد الاستعماري.

رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني:

الاستعمار وتجارة البشر وغيرها من الممارسات الاستعماري جعلت من إفريقيا أرضا للنضال. ودعمنا في ذلك الاتحاد السوفيتي.

يوويري موسيفيني: نسعى إلى إيجاد حلول لأزماتنا الاقتصادية، يبلغ حجم سوق القهوة في العالم 400 مليار دولار بينما تحصل الدول المنتجة على 25 مليار، أما أوغندا فتحصل على 800 مليون دولار

يوويري موسيفيني: إفريقيا تنتج الخامات الزراعية والمعدنية إلا أنها لا تتمتع بإمكانيات الصناعة والتكنولوجيا.

رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو

هدفنا هو التنمية من أجل رفاهية ما يصل إلى 2 مليار إفريقي بحلول عام 2050.

ديني ساسو نغيسو: نحتاج إلى الكهرباء من أجل تدشين الصناعات.

ديني ساسو نغيسو: المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة يمكن أن تحقق التنمية المطلوبة، ويمكن تحقيقها فقط بالتعاون والتصنيع.

ديني ساسو نغيسو: كل ذلك يمكن أن يتم بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا ومع المنظمات الإقليمية. على الدول الإفريقية أن تحدد أولوياتها.

ديني ساسو نغيسو: قد تكون هناك مصادر مختلفة للتمويل. إفريقيا لا يمكنك أن تتطور إلا بشكل موحد ووسط جهود مشتركة.

ديني ساسو نغيسو: لا نتوقع السخاء من قبل أحد، ولا نقف ممدودي اليدين، ولكننا نرى أن للتعاون بين روسيا وإفريقيا مستقبلا مشرقا.





الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي: إن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا وتنأى بنفسها عن الصراعات.

السيسي: نواجه عددا ضخما من التحديات تهدد محددات أمن القارة وحقوق الأجيال القادمة.

السيسي: إن مصر كانت رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.

السيسي: إن حلحلة الصراعات يجب أن تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة وضرورة التعامل مع مسببات الأزمات لا سيما المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي للدول.

السيسي: مصر تندد بالعقوبات غير الشرعية خارج إطار القوانين الدولية.

السيسي: لا بد من وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب.

السيسي: أؤكد على أهمية حلول عاجلة لأزمة الحبوب والأسمدة مع البحث عن الدعم في مجال التكنولوجيات الزراعية لإفريقيا.

السيسي: أعرب عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين وبدعم روسيا في المحافل الدولية لمطالب الاتحاد الإفريقي.

السيسي: أؤكد على التزام مصر في انخراطها في جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من خلال تسخير الأدوات والإمكانيات المصرية وعبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية.

رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي

نحتاج إلى بلورة خطط واسعة النطاق تأخذ بعين الاعتبار التفاصيل الدقيقة لجوانب التعاون.

أسياس أفورقي: تتمتع إفريقيا بحوالي 60% من الموارد العالمية يمكن توظيفها في الصناعة وغيرها من القطاعات. أنا على يقين أن لدى روسيا الإمكانيات والتقنيات التي يمكنها مساعدتنا بها.

أسياس أفورقي: بعد ربع قرن سيصل تعداد السكان في إفريقيا إلى مليارين ونصف، علينا أن نبدأ في حل المشكلات اليوم استعدادا لهذا الوقت.

رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عمر سيسكو إمبالو: إن هدف المنتدى استئناف الاتصالات التاريخية العميقة التي حددت مسار الشعوب الإفريقية لحصولها على الاستقلال.

رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عمر سيسكو إمبالو: هدفنا التعاون مع روسيا في مجالات التعليم والطاقة وصيد الأسماك.

رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عمر سيسكو إمبالو:

إن هدف المنتدى استئناف الاتصالات التاريخية العميقة التي حددت مسار الشعوب الإفريقية لحصولها على الاستقلال.

سيسكو إمبالو: هدفنا التعاون مع روسيا في مجالات التعليم والطاقة وصيد الأسماك.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي:

نهدف إلى التعاون مع روسيا من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا بالإضافة إلى مواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة لتحل الشراكة بدلا عن التبعية والتوازن بديلا عن الاختلال لا سيما في مجال الطاقة

محمد المنفي: لقد عانت إفريقيا من صور متعدد للظلم في ظل ظروف تاريخية نسعى جميعا لتجاوزها.

محمد المنفي: روسيا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي ونتطلع لدور روسي لمساعدة إفريقيا في أن تحصل على تمثيل عادل في المجلس يعكس دورها الدولي.

محمد المنفي: ارتفاع تكلفة القروض بدعوى ارتفاع المخاطر وعدم التوازن بين السياسات الاجتماعية واشتراطات القدرة على السداد وخدمة الديون دون النظر إلى تدني المقدرة على مقاومة الفقر في برامج التعاون مع البلدان الإفريقية، كل هذا يمنح الشريك الروسي ميزة في لعب دور مهم في تنمية القارة الإفريقية.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: ندعو بقية الدول الأطراف في الأمم المتحدة الاستجابة لضمان التوصل إلى اتفاق سريع يمنع تفاقم أزمة الغذاء.

الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي العقيد أسيمي غويتا:

نتعاون مع روسيا (الاتحاد السوفيتي) منذ عام 1960 حينما حصلت مالي على استقلالها.

العقيد أسيمي غويتا: دائما ما ساعدتنا روسيا في اللحظات الصعبة، ودائما ما احترمت سيادتنا.

العقيد أسيمي غويتا: نشكر روسيا على الدعم المقدم والذي مكننا من تعزيز قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

العقيد أسيمي غويتا: إن التعاون بين روسيا ومالي لا يقتصر على الدفاع، بل نتعاون في المجالات الاقتصادية وفي مجال الموارد البشرية.

العقيد أسيمي غويتا: يفتخر الشعب في مالي بانتمائه إلى قارة إفريقيا. يجمعنا بروسيا الحفاظ على التقاليد والقيم والمبادئ.

العقيد أسيمي غويتا: إن الأزمة التي نعاني منها في مالي من بين تداعيات قصف "الناتو" لليبيا.

العقيد أسيمي غويتا: منظمة "بريكس" هي الأمل كأداة للتصدي لهيمنة الدول الغربية ونتمنى أن تكون هناك فرص لتمويل التنمية في بلداننا.

رئيس موزانبيق فليبي جاسينتو نيوسي:

رئيس جمهورية موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي: نؤيد مبادئ الأمن والسلام وهو الموقف العام لشعوب إفريقيا وموزمبيق من بينها.

رئيس جمهورية موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي: من الأهمية بمكان إنشاء صندوق عالمي لمكافحة الإرهاب. علينا أن نخوض حوارا سياسيا على المستوى الدولي نسعى من خلاله إلى مناقشة قضايا السلم والأمن.

الرئيس السنغالي ماكي سال

رئيس جمهورية السنغال ماكي سال: لا بد من مواصلة بذل الجهود للتعاون، فإفريقيا تمتد على 30 مليون كيلومتر مربع، ويسكنها مليار و300 مليون نسمة وهناك آفاق واسعة للتعاون.

رئيس جمهورية السنغال ماكي سال: لم نأت هنا لنطلب المساعدة، ولا نذهب لأماكن أخرى للمساعدة، نعمل من أجل إنشاء شراكة لتنمية وتطوير بلادنا.

رئيس جمهورية السنغال ماكي سال: معركتنا ضد الإرهاب الذي يحاول تمزيق قارتنا. وجدنا أنفسنا فريسة لهذه المشكلات بسبب الإرث الاستعماري.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا:

نتذكر في جنوب إفريقيا دعم الاتحاد السوفيتي لنضال شعبنا من أجل الاستقلال. تبقى علاقتنا اليوم قوية، ونواصل تعاوننا في مجال السياسة والاقتصاد والدفاع وخلال المنصات الدولية كالأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة "بريكس".

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: شركاؤنا في "بريكس" يشاركون في الدعم الاقتصادي لإفريقيا.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: منطقة التجارة الحرة الإفريقية حينما تكون سارية المفعول بالكامل ستفتح الأبواب للمنفعة المشتركة لنا وللشركاء من الخارج.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: الدول الإفريقية يجب أن تقرر مصيرها بنفسها كشعوب وكقارة مشتركة. لدينا مصادر وموارد علينا أن نستفيد بها من أجل مصلحة إفريقيا.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: نريد أن نقوم بتصدير المنتجات الجاهزة ذات القيمة المضافة. لا بد أن يكون هناك احترام لما نقوم به على المستوى الوطني. يجب علينا أن نوقف البلدان التي تستغل مواردنا الطبيعية عند حدها.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: الاحترام المتبادل هو أساس تعاملنا داخل إفريقيا وخارجها.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: إن قمة روسيا-إفريقيا هي فرصة لتعميق وتعزيز التعاون الدولية والشراكة من أجل التنمية الإفريقية. نرحب بتركيز القمة على التعاون والاستثمارات والعمل على الاستفادة من قدراتنا وكفاءاتنا.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: لقد اجتاحت الاضطرابات الجيوسياسية القارة الإفريقية. علينا تأكيد التزامنا بالآليات الدولية. يجب أن يكون هناك تمثيلا أوسع من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: من غير المقبول ألا تتمتع القارة التي يسكنها مليار و300 مليون نسمة بمقعد في مجلس الأمن.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: علينا مسؤولية أن نعمل من أجل السلام والأمن، وأن نبذل قصارى جهودنا للحد من الأزمات والصراعات والحروب. نحن في جنوب إفريقيا واثقون من أن المفاوضات والحوار هي السبيل الوحيد لحل الأزمات.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: نحن نريد أن نشكركم على استقبالكم للزعماء الأفارقة والاستماع إليهم في 17 يونيو الماضي، حيث ناقشنا القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية الأزمة الأوكرانية. نتطلع إلى مزيد من التعاون على وجه الخصوص اليوم مساء. نريد أن ننظر في كيفية تحقيق بعض هذه المقترحات.

رئيس زيمبابوي إيميرسون منانغاغوا

إيميرسون منانغاغوا: لن ننسى استخدام روسيا والصين لحق "الفيتو" في مجلس الأمن عام 2008 والتي منعت فرض العقوبات على بلادنا.