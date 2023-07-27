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واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات ونحتاج رقابة صارمة عليها

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واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات ونحتاج رقابة صارمة عليها
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أفادت مراجعة للمفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات على المدى البعيد. ويؤكد الحاجة إلى رقابة صارمة.

وقالت الوثيقة: "على المدى الطويل، لا سيما بالنظر إلى أن الوزارة تخطط للمساعدة في إصلاح وإعادة بناء أوكرانيا، يشكل الفساد في الحكومة الأوكرانية والقطاع الخاص مخاطر على فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية التي تتطلب رقابة صارمة".

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وأشارت إلى أن توسيع طاقم السفارة الأمريكية في كييف سيسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش وتحسين القدرة على مراقبة المساعدات المقدمة.

وأكد التقرير أن سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا قد درست بالفعل هذه التوصيات ووافقت على مثل هذه الإجراءات.

المصدر: نوفوستي

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