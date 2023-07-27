بيسكوف: قمة روسيا-إفريقيا تناقش الوضع في النيجر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يتم بنشاط خلال فعاليات القمة الروسية – الإفريقية الجارية في بطرسبورغ، بحث ومناقشة الوضع في النيجر حيث وقع انقلاب عسكري هناك.

وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين: "طبعا على الأغلب تجري مناقشة هذا الموضوع خلال فعاليات القمة الجارية اليوم وغدا. حتما لا يمكن تجاهل مثل هذا الحدث الذي شهدته القارة الإفريقية".

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في وقت سابق، أعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس محمد بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله. وتم إعلان منع التجول في كل أنحاء البلاد.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وأنه جاهز لمهاجمتهم.

ويشار إلى أنه تم انتخاب بازوم كرئيس للنيجر في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

وتعقد القمة الروسية – الإفريقية الثانية وكذلك فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا"، في يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي