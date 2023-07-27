الأمن الروسي يكتشف سفينة أجنبية أخرى يحتمل استخدامها سابقا لنقل متفجرات إلى أوكرانيا

أعلنت هيئة الأمن الروسي عن العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن أخرى كانت تمر عبر أحد موانئ أوكرانيا ومضيق كيرتش إلى مدينة روستوف على نهر الدون الروسية لشحن الحبوب.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إنه "في سياق العمل لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة"، تم اكتشاف "سفينة مدنية أجنبية أخرى كان من الممكن استخدامها في السابق لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا".

وتابع البيان أن سفينة الشحن الأجنبية VMO River، التي كانت في طريقها من ميناء سينوب التركي إلى روستوف على نهر الدون مرورا بمضيق كيرتش لتحميل الحبوب، تم في 26 يوليو العثور في عنبرها وعلى سطح قارب نجاة تابع لها، على آثار متفجرات ثنائي نيتروتولوين وتروتيل، وأضاف: "لقد ثبت أنه في شهري يونيو ويوليو من هذا العام، دخلت السفينة مرتين ميناء ريني الأوكراني (في منطقة أوديسا)".

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وأوضح البيان أنه تقرر حظر عبور هذه السفينة مضيق كيرتش تحت قوس جسر القرم، على أن تغادر إلى خارج المياه الإقليمية الروسية.

وكان الأمن الروسي أعلن في 22 يوليو عن العثور على آثار متفجرات في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف الروسي المطل على بحر آزوف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إلى أن نظام كييف كان يستخدم الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لتنفيذ اعتداءات إرهابية على القرم، وتلقي الأسلحة من حلفائه الغربيين.

المصدر: وكالات