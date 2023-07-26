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وصول الوفد الجزائري برئاسة رئيس الوزراء إلى بطرسبورغ للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا"

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وصول الوفد الجزائري برئاسة رئيس الوزراء إلى بطرسبورغ للمشاركة في قمة
Gettyimages.ru
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أفادت وكالة "تاس" بأن الوفد الجزائري، برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وصل إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا".

وقالت الوكالة أن الطائرة الجزائرية هبطت في مطار بولكوفو.

وتنطلق غدا فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، الذي سيعقد بمدينة بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو الجاري.

وزار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، روسيا في يونيو، حيث شارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

المصدر: تاس

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