مصدر عسكري ألماني: من الصعب على دول أوروبا وألمانيا حماية نفسها من عدو قوي

أكد رئيس مجمع Rheinmetall للصناعات العسكرية في ألمانيا، أرمين بابيرغر، أن بلاده ودول أوروبا ستجد صعوبة بالغة في الدفاع عن نفسها في حال مهاجمتها من عدو قوي.

وقال بابيرغر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ودول أوروبا تستطيع الدفاع عن نفسها في الوقت الحالي: "في اللحظة التي يأتي فيها مهاجم قوي وكبير، سيكون الأمر صعبا".

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وأشار إلى أن 100 مليار يورو التي خصصتها السلطات الألمانية لتحديث قواتها العسكرية لن تكون كافية لإعادة تجهيز الجيش.

وأضاف: "أنا ممتن لأن المستشار أولاف شولتس اتخذ هذا القرار. لقد كان قرارا جريئا بتخصيص 100 مليار يورو، لكن هذا لا يكفي لرفع مستوى الجيش الألماني ليكون مجهزا بشكل جيد حقا".

المصدر: تاس