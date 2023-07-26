موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار مولدوفا تقليص عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشينيوف لا مبرر له، وأن موسكو لن تترك هذه الخطوة بلا رد.

وأضافات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا: "نحن نعتبر هذه الخطوة غير مبررة وغير ودية ولن تمر دون رد".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المولدوفي والتكامل الأوروبي، نيكو بوبيسكو، في اجتماع حكومي إن قرار بلاده تقليص عدد العاملين في السفارة الروسية، مرتبط بديناميكيات العلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي