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بلجيكا.. إدانة 6 أشخاص في هجمات "داعش" الإرهابية على بروكسل عام 2016

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بلجيكا.. إدانة 6 أشخاص في هجمات
AP
صورة تعبيرية
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دانت هيئة المحلفين البلجيكية اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص بارتكاب "جرائم قتل إرهابية"، وذلك على خلفية هجمات بروكسل التي تبناها تنظيم "داعش" في عام 2016، حيث أسفرت عن مقتل 32 شخصا.

واتخذت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا، قرار الحكم على المتهمين بعد قرابة ثلاثة أسابيع من المداولات.

وتصدرت تهمة ارتكاب "جريمة القتل الإرهابي" قائمة اتهامات عديدة يواجهها المتهمون، حيث سيتم البت في الحكم في جلسة منفصلة لن تعقد قبل شهر سبتمبر.

ووفقا لوسائل إعلام بلجيكية، شملت قائمة المدانين المسمى "عبد السلام"، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في فرنسا لدوره في هجمات باريس في عام 2015.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية الكاملة عن هجمات بروكسل وباريس.

 

 

المصدر: أ ب

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