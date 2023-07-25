موسكو: نحن مستعدون لاستئناف العمل بصفقة الحبوب بشرط تنفيذ الجزء الروسي منها

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن موسكو على استعداد لاستئناف مشاركتها في صفقة الحبوب، بشرط تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبضائع الروسية.

وأوضح أوشاكوف أن روسيا لم توقف مشاركتها في الصفقة بشكل كامل وإنما قامت بتجميدها إلى حين إيجاد الحلول المتعلقة بالجزء الروسي من الصفقة.

وأضاف: "أوقفنا مشاركتنا في اتفاق الحبوب منذ 18 يوليو، لكننا مستعدون لاستئناف مشاركتنا إذا تم تنفيذ الالتزامات المتعلقة ببضائعنا على أرض الواقع، أي أننا لم ننه مشاركتنا في الصفقة بشكل كامل وإنما تم تجميدها، بالنظر إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالجزء الروسي منها".

وقد أخطرت روسيا في 17 من يوليو الجاري تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتبارا من 18 يوليو الجاري.

وأوضحت موسكو أن الغرب صدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلا من البلدان الإفريقية المحتاجة، منتهكا بذلك الشرط اللازم من الجانب الروسي لمواصلة الصفقة، كما وأكدت على عدم وفاء الأطراف بالالتزامات التي تمت بموجبها "صفقة الحبوب"، خصوصا البنود التي تصب في مصلحة روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف. ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي