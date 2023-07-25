سكرتير مجلس الأمن الروسي: غالبية المنظمات الإرهابية العالمية تنشأ لتعزيز النفوذ الأمريكي

قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن المنظمات الإرهابية المنتشرة عالميا في وقتا الحاضر أداة لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف باتروشيف خلال اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس"، بصيغة "أصدقاء بريكس"، أن "غالبية المجموعات الإرهابية الكبيرة "الرئيسية" الحديثة يتم إنشاؤها وتزويدها بالأسلحة وتمويلها بواسطة الأجهزة الاستخباراتية التي تنفذ قرارات الدول الغربية".

وأشار إلى أن الإرهاب "بالشكل الذي يوجد به حاليا، هو أداة مباشرة لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة وأتباعها (حلفائها)".

ولفت إلى أن موسكو تعتبر التعاون بين دول الـ"بريكس" في مجال مكافحة الإرهاب أحد أولويات المجموعة ودولها.

وتابع: "نحن نعارض تسييس التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، واستخدام المعايير المزدوجة في هذا المجال، ونحن مقتنعون بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تستند إلى المعايير والمبادئ العالمية ومبادئ القانون الدولي".

المصدر: تاس