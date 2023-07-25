زاخاروفا تسخر من وزير الدفاع الأوكراني: أنت تهدد والغرب يدفع

سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تهديدات وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بمواصلة الهجمات على جسر القرم.

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وكتبت على "تلغرام": "قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن كييف ستواصل ضرب جسر القرم... الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سيدفعون الفاتورة".

وكان وزير الدفاع الأوكراني قد هدد في حديث لقناة CNN باستمرار ضرب جسر القرم، على الرغم من أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية، "بتكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية لحرمان العدو من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك".

المصدر: "تلغرام"