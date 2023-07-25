كيليتشدار أوغلو يشبّه أردوغان بنيرون

قال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "يهدم تركيا كما هدم نيرون روما".

وخلال كلمة له في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، قبيل جلسة استثنائية للبرلمان، تمت الدعوة إليها بطلب من أحزاب المعارضة التركية، لبحث الأوضاع الاقتصادية في تركيا، بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار والضرائب، قال كيليتشدار أوغلو إنه "إذا أراد الرئيس أردوغان التوفير، فعليه أن يبدأ من القصر الرئاسي، لا أن يحصل على الأموال من جيوب المواطنين".

وتأتي تصريحات زعيم المعارضة التركية، في إطار انتقاده الحاد للإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الجهات الرسمية التركية بتعليمات من أردوغان، وكذلك السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

المصدر: RT