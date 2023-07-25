إيران.. حملة تبرع بالدم بمناسبة عاشوراء

تشهد إيران إقبالا كبيرا على حملة التبرع بالدم في أيام شهر محرم، وذلك إحياء لذكرى عاشوراء.

وقال الدكتور أمير مسعود ناظمي وهو المساعد التقني في مؤسسة نقل الدم في طهران إن "كل متبرع ينقذ بدمه حياة ثلاثة أشخاص حيث تستخدم الصفائح الدموية لإنقاذ المصابين بالسرطان كما تستخدم البلازما في العمليات الجراحية ولإنقاذ حياة من تعرض لحوادث الحروق وأما كريات الدم الحمراء تستخدم لعلاج الحوامل والأطفال ومن يعاني من أمراض الدم الخلقية".

وقال مهدي محمدي وهو متبرع بالدم: "التبرع بالدم في هذه الأيام الفضيلة هي إحدى الطرق لإحياء مراسم عاشوراء وتجديد الولاء للإمام الحسين، بهذه الطريقة يمكن تقديم المساعدة للعديد من المرضى، إضافة إلى أن المتبرعين بالدم مدافعون عن الحياة".

✅الإيرانيون يتبرعون بالدم تعبیرا عن حبهم للإمام الحسين (ع)



تشهد إيران إقبالا كبيرا على حملة التبرع بالدم من قبل الشعب في أيام #شهر_محرم الحرام، وذلك إحياء لذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة #الإمام_الحسين (ع). pic.twitter.com/BBpAdBfYFi — قناة العالم الفضائية-فيديو (@v_alalamnews) July 24, 2023

المصدر: "العالم"