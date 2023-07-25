هزة أرضية تضرب ولاية أضنة التركية

أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وقالت "آفاد" إن الهزة وقعت عند الساعة 8:44 بالتوقيت المحلي، ومركزها منطقة كوزان، وعلى عمق 11 كيلومترا.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر.

#DEPREM: Adana ili Kozan ilçesinde saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiNhttps://t.co/F3kBVr9Vmi — AFAD (@AFADBaskanlik) July 25, 2023

يذكر أنه منذ أن ضرب زلزالان منطقة كهرمان مرعش في فبراير الماضي، وأديا إلى مقتل أكثر من 51000 وإصابة 120000، أصبحت الهزات الأرضية أمرا يتكرر باستمرار في تركيا، وكان آخرها يوم الجمعة في كهرمان مرعش، وأخرى يوم السبت في محافظة ملاطية.

المصدر: RT