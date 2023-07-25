موسكو: إحياء صفقة الحبوب بمعزل عن روسيا مستحيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مستحيل بمعزل عن روسيا.

ولفت فيرشينين، إلى أن المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب ليست جارية. "لقد أعربنا بوضوح عن موقفنا. بعد 17 يوليو، لم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود. اعترضنا على ذلك".

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كما أشار إلى أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بتصدير الحبوب لا علاقة لها بمكافحة الجوع ناهيك عن أن الجزء الذي ينص فيها على تسهيل التصدير للمنتجات والأسمدة من روسيا، لم ينجح.

يذكر أن روسيا أعلنت مؤخرا تعليقها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنعت حركة السفن تحت طائلة اعتبار الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ضالعة في الحرب على روسيا.

وأبرم الاتفاق في إسطنبول في العام الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي