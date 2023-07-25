المبعوث الأمريكي للمناخ يزور الهند

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، سيزور الهند من 25 إلى 29 يوليو الجاري.

وأشارت الخارجية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن كيري سيزور نيودلهي وتشيناي "للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك الجهود المشتركة لإنشاء منصة للاستثمار في موارد الطاقة المتجددة ووسائل حفظها، ودعم استخدام الحافلات عديمة انبعاثات الكربون وتنويع سلاسل التوريدات" في مجال الطاقة النظيفة.

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ومن المتوقع أن يلتقي كيري بالمسؤولين الهنود في نيودلهي، وبالزملاء في مجموعة العشرين بمدينة تشيناي.

وكان كيري قد قام بزيارة عمل للصين بين 16 و19 يوليو، حيث أعلن في ختامها أن واشنطن وبكين ستحتاجان إلى المزيد من الوقت لتحقيق أي اتفاقات محددة في مجال المناخ.

المصدر: تاس