ترامب يسعى للمشاركة في برنامج جو روغان

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن جو روغان رفض العديد من الطلبات من محيط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإجراء مقابلة معه على بودكاست "سبوتيفاي" الشهير.

ويقدم جو روغان، الممثل الكوميدي ولاعب فنون الدفاع عن النفس ومضيف بودكاست ومذيع، حاليا برنامجه الخاص على "يوتيوب" و"سبوتيفاي".

وأضافت الصحيفة أن روغان صرح بأنه ليس من مؤيدي ترامب ولا يرغب في منح منصته على "سبوتيفاي" للرئيس الخامس والأربعين، على الرغم من أن جزء كبيرا من مستمعي البودكاست البالغ عددهم 11 مليونا يدعمون ترامب الجمهوري.

ومع ذلك، وبعد أن شوهد الاثنان يتصافحان خلال معركة UFC الأخيرة في لاس فيغاس، حث ترامب مستشاريه على استكشاف المزيد من السبل للجلوس مع روغان، حسبما ذكر موقع "The Daily Beast".

وذكر أحد مستشاري ترامب للموقع أن مجرد مناقشة دونالد ترامب في بودكاست ضخم مثل جو روغان يبني جمهورا رائعا.

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، يوم الاثنين، أن ترامب يسعى إلى المشاركة بالظهور في برنامج "تجربة جو روغان" (ذا جو روغان إكسبيريانس).

ولم يعلق روغان على قصة "ديلي بيست"، لكنه أخبر زميله في البودكاست، ليكس فريدمان، في بث يوم 5 يوليو الماضي، أنه لا يهتم بمنح ترامب مثل فرصة الظهور في برنامجه رغم العروض العديدة التي يتلقاها.

وقال روغان: "إنني لست من مؤيدي ترامب بأي شكل من الأشكال، ولا أريد مساعدته، ولست مهتما بمساعدته".

Joe Rogan says he has turned down multiple offers to have Donald Trump on his podcast:



"I don't want to help him. I'm not interested in helping him." pic.twitter.com/Cd6A3b4asf — The Recount (@therecount) July 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية