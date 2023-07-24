زيلينسكي يعلق على احتمال تمديد القيود الأوروبية المفروضة على تصدير الحبوب الأوكرانية

أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بأن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للقيود على تصدير حبوب بلاده لحماية المزارعين المحليين أمر "غير مقبول".

وقال زيلينسكي إن "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا ومعاد لأوروبا، فأوروبا تمتلك القدرة المؤسسية اللازمة للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وعبر زيلينسكي عن أمله بأن "تفي أوروبا بالتزاماتها" بعد أن ينتهي سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، التي وفرت ممرا آمنا لتصديرها من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلا عن وزير زراعة هنغاريا، إستيفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.

وفي أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.

وينص القرار على السماح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، حيث يشمل ذلك القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.

وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي وقعت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من دول شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم، حيث تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية، فيما استأنفت عدة دول الاستيراد بموجبها.

المصدر: أ ف ب