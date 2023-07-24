وسائل إعلام: أشخاص يحرقون القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن (فيديو)

أحرق شخصان في الدنمارك اليوم الاثنين، نسخة من القرآن، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "المتظاهرين من مجموعة تطلق على نفسها اسم Danish Patriots، والتي نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي وبثت الأحداث مباشرة على فيسبوك".

وأفادت بأن المتظاهرين داسا على القرآن وأشعلا النار فيه بعد وضعه في صينية من القصدير بجوار العلم العراقي الذي وضع أيضا على الأرض.

وتظاهر الآلاف من العراقيين في بغداد يوم السبت احتجاجا على تدنيس القرآن في السويد والدنمارك في تجمع دعت إليه الأحزاب العراقية.

المصدر: "رويترز"