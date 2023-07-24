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النرويج.. هجوم إلكتروني على مواقع حكومية

أخبار العالم

النرويج.. هجوم إلكتروني على مواقع حكومية
AFP
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تعرضت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من الوزارات في حكومة النرويج لهجوم إلكتروني اليوم الاثنين، أدى إلى تعطلها.

وقالت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية النرويجية في بيانها إن 12 وزارة تعرضت لهجوم إلكتروني وأن التحقيق مستمر.

يذكر أنه في مارس 2021، تسلل قراصنة إلى أنظمة الكمبيوتر في البرلمان النرويجي واستخرجوا بيانات منها، بعد ستة أشهر فقط من الإعلان عن هجوم إلكتروني سابق.

وقال البرلمان إن هجوم قراصنة مجهولين مرتبط "بثغرة أمنية" في برنامج Microsoft Exchange، وأن هذه "مشكلة دولية".

المصدر: "رويترز"

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