وسائل إعلام: انفجارات تدوي في مقاطعة أوديسا

دوت أصوات الانفجارات في مقاطعة أوديسا وأعلنت حالة التأهب تحسبا لغارات جوية في المنطقة، حسبما ذكرته قناة "تي إس إن" التلفزيونية الأوكرانية.

وقالت القناة على حسابها في "تلغرام": "سمعت انفجارات في مقاطعة أوديسا".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة أوديسا.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.

وشنت ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، حيث تشمل جميع أنحاء البلاد في بعض الأحيان.

المصدر: نوفوستي