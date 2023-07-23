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صحيفة: قوات كييف خيّبت أمل الغرب

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صحيفة: قوات كييف خيّبت أمل الغرب
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كتبت "وول ستريت جورنال" أن توقعات الغرب ورهاناته على شجاعة الأوكرانيين وحنكتهم في القتال خابت، بعد أن خذلت قوات كييف حلفاءها بفشل هجومها المضاد.

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وأضافت الصحيفة أنه عندما شنت أوكرانيا هجومها المضاد، كان المسؤولون الغربيون يعلمون أن قوات كييف لا تتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة الجيش الروسي، لكنهم كانوا يعوّلون على شجاعة الأوكرانيين وحنكتهم إلا أن ذلك لم ينفع.

ولفتت الصحيفة إلى أن مواجهة حقول الألغام والتحصينات القوية وتفوق الطيران الروسي ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية.

وفي ظل انخفاض احتمال حدوث اختراق واسع من قبل القوات الأوكرانية، يواجه الغرب احتمال إطالة أمد القتال والحاجة إلى أموال إضافية، وهو ما ستتردد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيه.

كما أشارت الصحيفة إلى مخاوف جو بايدن أن يؤثر استمرار النزاع على فرص إعادة انتخابه، واحتمال تنامي مشاعر التذمر في الاتحاد الأوروبي والتخلي عن دعم كييف في نهاية المطاف.

المصدر: "نوفوستي"

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