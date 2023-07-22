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أردوغان يجتمع بالرئيس الجزائري في إسطنبول (فيديو)

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أردوغان يجتمع بالرئيس الجزائري في إسطنبول (فيديو)
الرئيسان التركي والجزائري
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بدأ اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، حيث وصل الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا ستستغرق يومين.

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واستقبل أردوغان تبون في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشه" في إسطنبول، حيث بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين قبل اجتماع موسع.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وسيقيم أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".

المصدر: الأناضول

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