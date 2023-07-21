انفجار ضخم في منشآة للبنية التحتية بمقاطعة جيتومير الأوكرانية (فيديو)

تناقل إعلام أوكراني مقطع فيديو يظهر انفجارا ضخما بمقاطعة جيتومير، يرجح أن يكون نتيجة لغارات روسية، فيما ظهر عمود دخان وسحابة فطر ولون مائل للبني، كما تسمع انفجارات كالرصاص المتفجر.

وعلى التوازي من ذلك، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة جيتومير الأوكرانية، فيتالي بونينكو، يوم الأربعاء الماضي، تضرّر إحدى منشآت البنية التحتية في المقاطعة نتيجة ضربة صاروخية، دون تقديم أي تفاصيل.

وكتب بونينكو ذلك في قناته على "تلغرام"، مع الإعلان صباح اليوم ذاته عن حالة تأهب الجوي في مقاطعات كييف، تشيرنيغيف، فينيتسا، تشيركاسي، كيروفوغراد، دنيبروبتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا، بالإضافة إلى ريفنا وجيتومير وخميلنيتسكي.

وتجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، ونفذته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بحدوث غارات جوية في المناطق الأوكرانية بشكل يومي، حيث تشمل مختلف مناطق البلاد في بعض الأحيان.

المصدر: نوفوستي