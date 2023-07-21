تركيا تأمل باستئناف صفقة الحبوب في أقرب وقت

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تأمل بأن تستأنف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في أقرب وقت ممكن.

وقال فيدان للصحفيين، اليوم الجمعة: "تلقينا يوم 17 يوليو بلاغا من روسيا بشأن انسحابها من الصفقة، وأطلعتنا موسكو على أسباب قرارها".

وتابع: "نبذل جهودا ملموسة لتمديد صفقة الحبوب، ونثق بجدوى عودة روسيا إلى الطاولة، إضافة إلى ذلك هناك احتمال كبير لاتخاذ قرارات لن تهدد الجهود المبذولة من أجل تجاوز أزمة الغذاء".

إقرأ المزيد

وأَضاف الوزير قائلا: "نأمل باستئناف صفقة الحبوب في أقرب وقت".

وذكر فيدان أنه بحث الوضع المتعلق بصفقة الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وأكد: "نبذل قصارى الجهود من أجل إنعاش الاتفاق".

وكانت روسيا قد أعلنت عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو الجاري، حيث سحبت ضماناتها الأمنية.

وأشارت روسيا إلى عدم تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

المصدر: تاس