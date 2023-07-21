البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

صوت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، حيث أشاد بنضاله لنيل حقه في تقرير مصيره، في خطوة متقدمة من دولة أوروبية.

ويدين القرار السياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، كما يطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية.

وتتمثل الأحزاب المصوتة لصالح القرار في الاشتراكي (PS) والشيوعي (PCP) وحلف اليسار (BE)، فيما صوت كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) وحزب أقصى اليمين "كفى" CHEGA ضد القرار.

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المصدر: وكالة وفا