ريابكوف: لسنا مستعدين للحديث عن الحد من التسلح بالطريقة التي تقترحها واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ليست مستعدة للدخول في حوار للحد من التسلح بالطريقة التي تقترحها الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف اليوم الجمعة: "أود أن أقول إنه على أساس أن الأمريكيين يقترحون الآن، فإننا لسنا مستعدين لإجراء هذا الحوار ولن نفعل ذلك، لأنهم يتجاهلون عدة نقاط رئيسية في هذا الترتيب برمته".

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا الاتحادية لم تتلق أي خطاب من الولايات المتحدة بشأن بدء محادثات الحد من التسلح.

وقال: "ليس لدينا شعور بأن زملاءنا الغربيين مستعدون لإجراء مناقشة جادة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الاستراتيجي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرض الالتزام بالحدود المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" حتى عام 2026، إذا ما التزمت بها روسيا أيضا.

وأفادت الوكالة بأن هذا العرض المحتمل سيقدمه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال خطاب في جمعية الحد من الأسلحة، فيما يقول المسؤولون الأمريكيون إن ساليفان "سيناقش أهمية الحفاظ على المعاهدة" ويتقدم باقتراح للامتثال لقيودها حتى 2026.

المصدر: RT + تاس