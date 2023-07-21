"ديلي ميل": تحذير شديد من بوتين إلى زيلينسكي بخصوص السفن في مياه البحر الأسود

وصفت "ديلي ميل" البريطانية مناورات أسطول البحر الأسود الروسي بأنها تحذير شديد اللهجة من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى زيلينسكي، بخصوص السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن خلاصة تلك التحذيرات تتمثل في أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا سوف يتم اعتبارها سفنا يحتمل أنها تحمل شحنات عسكرية.

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وقالت "ديلي ميل": "يجري بوتين مناورات بالصواريخ المجنحة في مياه البحر الأسود، محذرا من أن السفن التي تحمل إمدادات لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن بدء التدريبات المقرّرة لأسطول البحر الأسود، حيث قامت السفن الحربية وسلاح الجو الروسي بإجراءات لعزل المنطقة المغلقة مؤقتا أمام حركة الملاحة البحرية، فيما تتدرب على احتجاز سفينة دخيلة.

وفي وقت سابق أيضا، صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه اعتبارا من 21 يوليو الجاري، ستعتبر كييف أن السفن المبحرة عبر البحر الأسود إلى الموانئ الروسية على أنها محملة بشحنات عسكرية.

من جهته، صرّح سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا لا تستعد لاستفزازات ضد السفن المدنية في البحر الأسود، على عكس المعلومات التي تروج في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي