إصابة جندي إسرائيلي بتفجير قنبلة محلية الصنع شمال الخليل

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بجراح، بعد استهداف قوة من الجيش بعبوة متفجرة محلية الصنع على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت على جنازة أحد الفلسطينيين في بيت أمر، وردوا بإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية ما أدى لإصابة أحد الجنود بالمكان.

ونشر نشطاء مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وصول سيارات الإسعاف الإسرائيلية للمنطقة ونقل الجندي المصاب.

كما دفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية على مدخل بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

المصدر: "شبكة القدس"