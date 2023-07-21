وزير أوكراني يعلن استقالته بعد خلاف مع زيلينسكي

أعلن وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو استقالته، بعد مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإقالته.

وقال تكاتشينكو إنه اتخذ قراره بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة أثناء النزاع.

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وأضاف: "لا تقل أهمية الأموال الخاصة والميزانية خلال الحرب من أجل الثقافة عن أهمية الطائرات بدون طيار، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا".

يذكر أنه في 20 يوليو، اقترح زيلينسكي على رئيس الوزراء دينيس شميغال استبدال وزير الثقافة.

المصدر: "لينتا"