"قد نحتاجها في كوريا أو الصين".. البنتاغون يؤكد نقص مخزوناته من ATACMS

أكد وكيل البتاغون للشؤون السياسية كولين كال، أن كييف ليست بحاجة حاليا لمنظومات الصواريخ بعيدة المدى من طراز ATACMS، مبينا توقف تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار كال في تصريحات له خلال أحد المنتديات المختصة بالأمن، إلى أن الجانب الأمريكي لا يعتمد على الطلبات التي تقدمها أوكرانيا فقط عند تنظيم حزمة من المساعدات العسكرية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا احتياجات واشنطن الخاصة.

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ولفت المسؤول في البنتاغون إلى وجود نقص في منظمومات صواريخ ATACMS في الجيش وقال: "تعتبر هذه سلعة قيّمة للغاية، وستكون مفيدة لنا في حال حدوث موقف غير متوقع في مكان ما في العالم، سواء كانت كوريا الديمقراطية الشعبية أو الصين".

وبحسب قوله، فإن توفير هذا الصنف من الأسلحة سيؤثر بشكل مباشر على الاستعداد القتالي للجيش الأمريكي، كما أكد أن كييف تمتلك بالفعل قدرات هجومية بعيدة المدى.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذكر في وقت سابق أنه لا يزال يستكشف إمكانية إرسال صواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.

المصدر: Lenta.ru