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مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي

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مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي
Gettyimages.ru
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في قاعدة للجيش في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضابطة الإسرائيلية قتلت في حادث أثناء عملها في قاعدة للجيش في جنوب إسرائيل، وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة وتم تحويله لتلقي العلاج".

وأوضح البيان أن "الشرطة العسكرية ( في الجيش الإسرائيلي) شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستعرض النتائج على النيابة العسكرية لفحصها".

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وقتل 44 جنديا إسرائيليا خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين، حسب معطيات أوردتها شعبة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب أرقام إسرائيلية غير رسمية، فقد قتل 28 إسرائيليا في عمليات إطلاق نار ودهس وطعن منذ بداية عام 2023، بينهم جندي خلال اجتياح جنين الأخير. 

المصدر: RT

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