كوريا الشمالية: زيارة الغواصة النووية الأمريكية لكوريا الجنوبية تقرّب استخدام السلاح النووي

قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الزيارة الحالية للغواصة الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية إلى كوريا الجنوبية، تقرّب استخدام السلاح النووي.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام في بيان، إن "نشر الولايات المتحدة أصولا استراتيجية نووية، بما في ذلك غواصة مسلحة نوويا، يلبي معاييرنا المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية".

وكان منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، قال قبل أيام إن غواصة أمريكية مزودة بأسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عاما، وسط تنديدات من بيونغ يانغ بما اعتبرته سعي واشنطن لجلب غواصة نووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

وعلقت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قائلة إنّ هذه الممارسات "لن تؤدي إلا إلى إبعاد كوريا الشمالية أكثر فأكثر عن الحوار".

وشددت على أن كوريا الشمالية "مستعدة للتصدي بحزم لأي عمل ينتهك سيادتها"، واصفة مقترح إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بأنه "أحلام يقظة".