هاكرز ينشرون مسار سفن مدنية ربما أطلقت منها مسيرات لضرب جسر القرم (صور)

نشرت مجموعة "القراصنة الروس الأشرار" RaHDit مسارات السفن المدنية التي ربما تم منها إطلاق الزوارق المسيّرة التي ضربت جسر القرم فجر الاثنين الماضي.

وقال مصدر في المجموعة: "تعمل مجموعتنا في إطار الرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي ارتكبته المخابرات الأوكرانية، على نشر مسار السفن التي تم على الأرجح منها إطلاق الزوارق المفخخة تجاه الجسر".

ورجحت مجموعة الهاكرز انطلاق المسيرات من سفينتي الشحن Beks Loyal وKhudayar Yusifzade.

ووأشاروا إلى أن السفينة الأولى تواجدت قبل أيام من الهجوم مقابل الساحل الروسي في البحر الأسود على بعد 100 كيلومتر من نوفوروسيسك، فيما تواجدت الثانية إلى الجنوب من الأولى، وفي وقت لاحقا التقت السفينتان في عرض البحر.

ويرى القراصنة أنه ربما تم استخدام سفينة ثالثة في عرض البحر لتوجيه المسيرات.

وتعرض جسر القرم لهجمة إرهابية أوكرانية بقاربين مسيرين مؤخرا، ونجم عن الاعتداء مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة 14 عاما وتضرر طريق السيارات على الجسر.

المصدر: نوفوستي