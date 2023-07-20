زابوروجيه.. اختفاء سد محطة كاخوفسكايا الكهرمائية

أعلن أندريه سيغوتا رئيس بلدية منطقة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه الروسية جفاف سد محطة كاخوفسكايا الكهرمائية، استمرارا للضرر البيئي والتقني الناجم عن اعتداء قوات كييف على المحطة.

وأضاف: "لم يعد هناك وجود للخزان المائي لمحطة كاخوفسكايا. بقي قليل من المياه فقط في جزء السد الممتد إلى مقاطعة خيرسون المجاورة. بقيت بركة ضحلة في منطقتنا، حيث كان الجزء الرئيسي من السد".

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وشنت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي هجوما على محطة كاخوفسكايا أسفر عن تصريف غير منظم للمياه من سد المحطة وإغراق مساحات واسعة على ضفاف نهر دنيبر المقامة عليه محطة كاخوفسكايا.

المصدر: نوفوستي