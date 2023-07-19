بيان حاد للبوليساريو ضد المغرب وإسرائيل ردا على اعتراف الأخيرة بسيادة الرباط على الصحراء

وصفت جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، قرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب" على هذه المنطقة المتنازع عليها بأنه "لا قيمة له".

وجاء في بيان وزارة الإعلام الصحراوية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ "هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له"، مشيرة إلى أن القرار الإسرائيلي "لن يزيد الشعب الصحراوي إلّا إصراراً على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات".

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كما حذّرت البوليساريو في بيانها، من "التداعيات الخطيرة المترتّبة عن التحالف الإسرائيلي–المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموماً".

وأضافت في بيانها: "نندّد باعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا"، مؤكّدة أنّ "هذا +اللا حدث+ بامتياز، يشكّل خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة".

واعتبرت أنّ هذا الاعتراف "لا يشكّل أيّ مكسب لدولة الاحتلال المغربية، بل هو إدانة واضحة لها من خلال تأكيد تحالف الدولتين النشاز، المحتلّتين عسكرياً للصحراء الغربية وفلسطين".

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كما رأت أيضاً أنّ القرار الإسرائيلي "يحمل في طيّاته استهزاءً واستهتاراً بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم".

ومن المعروف أنه يوم الإثنين الماضي، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ إسرائيل قرّرت "الاعتراف بسيادة المغرب" على أراضي الصحراء الغربية، مشيراً إلى رسالة بهذا الصدد وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكّد مكتبه لوكالة فرانس برس فحوى الرسالة.

المصدر: أ ف ب