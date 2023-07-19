بوتين: روسيا أرض الفرص الآن وقد استنفدت رصيدها من الثورات في القرن الماضي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا استنفدت كامل رصيدها من الثورات خلال القرن الماضي.

وقال بوتين، خلال اجتماع مجلس المشرفين على مشروع "روسيا - أرض الفرص": "لقد استنفدت روسيا كامل رصيدها من الثورات خلال القرن الماضي".

وكان أحد المشاركين في الاجتماع، وهو إيفان كيتاييف، الفائز مرتين في مسابقة "التحولات الكبرى" وهو مرشد سياحي، ويعمل بالتدريس في مركز التاريخ المحلي في مدينة "سيسيرت" الروسية، قد أشار في الكلمة التي ألقاها إلى أن إحدى الفرص التي اتيحت له كانت بمشاركته في مشروع اتحاد المرشدين السياحيين الذي تم استحداثه خلال المهرجان السياحي "ماييفكا" (منسوبة لشهر مايو).

وفي إشارته لتسمية المهرجان السياحي، أشار رئيس الدولة إلى أنه يأمل بأن "لا تشكل "مايفكا" هذه المرة منطلقا لاندلاع ثورة". وأضاف "مايفكا"، كلمة مقلقة، لكنني أتفهم أنها مزحة".

يذكر أنه في مايفكا ــ في الفترة التي سبقت 1917، تم تنظيم تجمع غير قانوني يضم عمال من ذوي العقلية الثورية في يوم 1 مايو، لإطلاق شرارة ثورة.

المصدر: ريا نوفوستي