أتراك يعلقون على عناق بن سلمان ونجل أردوغان: لا صفة رسمية له (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقدم نجله بلال إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر الرئيس التركي في الفيديو وهو يشير بيده إلى نجله، ليقترب بعده ولي العهد السعودي، ويسلم عليه.

وقد أعاد المغردون نشر الفيديو على نطاق واسع.

في اول ظهور رسمي له نجل ألرئيس التركي بلال اردوغان يتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله في جدة مساء امس 🇸🇦 pic.twitter.com/caRKGzqp2Z — " ابو موده " (@khalid_La123) July 18, 2023

قام رئيس تركيا 🇹🇷 رجب أردوغان بتقديم نجله بلال أردوغان للسلام على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 حفظه الله، أثناء الزيارة التي تمت مساء الأثنين. pic.twitter.com/PCXnCEaWGB — أحمـد (@A_MQQ) July 19, 2023

وكتب مغرد: "بلال أردوغان نجل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان في أول ظهور له في الأعلام ظهر على رأس وفد تركيا للمشاركة في المنتدى السعودي التركي الاقتصادي وهو يصافح محمد بن سلمان أثناء استعراض الوفد التركي ولأهمية الحدث وسلامه على ولي عهد السعودية أبرز الإعلام التركي والعالمي ذلك على أنه مباركه لبلال أردوغان وتزكيه لمستقبله وأن الشعب التركي يعلق الآمال على صداقة السعودية ليكون في الواجهة بعد أبيه".

#تركيا

بلال اردوغان نجل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان في أول ظهور له في الأعلام ظهر على رأس وفد تركيا للمشاركه في المنتدى السعودي التركي الاقتصادي وهو يصافح سيد شباب الأرض محمد بن سلمان اثناء استعراض الوفد التركي ولأهمية الحدث وسلامه على ولي عهد السعوديه العظمى أبرز الأعلام… pic.twitter.com/8FF19WtDMN — فالح بن صقر (@falehsager) July 19, 2023

أما تركيا، فلم يلق هذا الفيديو ترحيبا كبيرا، حيث تم انتقاد مشاركة بلال أردوغان في الوفد التركي، لأن لا صفة رسمية لديه.

وكتب مغرد: "ماذا يفعل هناك؟ وبأي صفة؟ هل بصفة وريث؟".

Ne işi var onun orada? Hangi sıfatla? Yoksa veliaht olarak mı? — Sabrierensoy (@sabrierensoy) July 19, 2023

وعلق آخر ساخرا: "هل أصبح بلال أردوغان وزيرا للخارجية؟".

Bilal Erdoğan Dış işleri bakanı mı oldu 🤔 yoksa CB yardımcısı mı ? 🤔 Ah benim güzel Türkiye Cumhuriyeti ! — Mems76 (@Mems761) July 19, 2023

وسأل آخر: "ما هي الصفة التي استعملها (أردوغان) لتقديم نجله؟ ليس وزيرا ولا رجل أعمال..".

Tanıştırırken

ne sıfat verdi acaba..

vekil değil

bakan değil

iş adamı hiç değil...

bu da benim

veliaht prensim mi dedi,

dersiniz...???



Mışıl mışıl uyu Türkiye...!!! — st_gezmiş (@cheamca) July 19, 2023

وعلق آخر قائلا: "بأي صفة يشارك بلال أردوغان في الجولات الرسمية؟".

Bilal Erdoğan hangi sıfatla resmi gezilere katılıyor ? — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) July 18, 2023

المصدر: RT