 
مباشر

أتراك يعلقون على عناق بن سلمان ونجل أردوغان: لا صفة رسمية له (فيديو)

أخبار العالم

أتراك يعلقون على عناق بن سلمان ونجل أردوغان: لا صفة رسمية له (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpp4

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقدم نجله بلال إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر الرئيس التركي في الفيديو وهو يشير بيده إلى نجله، ليقترب بعده ولي العهد السعودي، ويسلم عليه.

وقد أعاد المغردون نشر الفيديو على نطاق واسع.

وكتب مغرد: "بلال أردوغان نجل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان في أول ظهور له في الأعلام ظهر على رأس وفد تركيا للمشاركة في المنتدى السعودي التركي الاقتصادي وهو يصافح  محمد بن سلمان أثناء استعراض الوفد التركي ولأهمية الحدث وسلامه على ولي عهد السعودية أبرز الإعلام التركي والعالمي ذلك على أنه مباركه لبلال أردوغان وتزكيه لمستقبله وأن الشعب التركي يعلق الآمال على صداقة السعودية ليكون في الواجهة بعد أبيه".

أما تركيا، فلم يلق هذا الفيديو ترحيبا كبيرا، حيث تم انتقاد مشاركة بلال أردوغان في الوفد التركي، لأن لا صفة رسمية لديه.

وكتب مغرد: "ماذا يفعل هناك؟ وبأي صفة؟ هل بصفة وريث؟".

وعلق آخر ساخرا: "هل أصبح بلال أردوغان وزيرا للخارجية؟".

وسأل آخر: "ما هي الصفة التي استعملها (أردوغان) لتقديم نجله؟ ليس وزيرا ولا رجل أعمال..".

وعلق آخر قائلا: "بأي صفة يشارك بلال أردوغان في الجولات الرسمية؟".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا