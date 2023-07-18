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العدل الجورجية تؤكد استحالة الإفراج عن ساكاشفيلي في المرحلة الحالية

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العدل الجورجية تؤكد استحالة الإفراج عن ساكاشفيلي في المرحلة الحالية
Gettyimages.ru
ميخائيل ساكاشفيلي
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أعلن وزير العدل الجورجي، راتي بريجادزه، أنه لا توجد فرصة لإطلاق سراح رئيس جورجيا الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، من قضاء عقوبته في المرحلة الحالية.

وقال بريجادزه، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مبادلة ساكاشفيلي بأي مجرم مطلوب لدى جورجيا في أوكرانيا: "في هذه المرحلة، في إطار اختصاصنا، لا توجد إمكانية للإفراج عن هذا الشخص من قضاء عقوبته، أو تأجيل العقوبة".

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ورد بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن السلطات الجورجية تستبعد إمكانية وجود أي طريقة بديلة للرئيس السابق لقضاء عقوبته في أوكرانيا، على سبيل المثال، بموجب ضمانات كييف.

وكان ساكاشفيلي، قد اعتقل في جورجيا، في 1 أكتوبر 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

المصدر: تاس

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