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باكستان.. إصابة 8 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف شاحنة تقل جنودا شمال غربي البلاد

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باكستان.. إصابة 8 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف شاحنة تقل جنودا شمال غربي البلاد
Globallookpress
باكستان.. إصابة 8 أشخاص إثر استهداف انتحاري شاحنة تقل جنودا شمال غربي البلاد (صورة من الأرشيف)
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أصيب 8 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف شاحنة على متنها قوات أمنية شمال غربي باكستان يوم الثلاثاء.

ووقع التفجير في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان والمعقل السابق لحركة طالبان باكستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن أصابع الاتهام تتجه إلى طالبان باكستان، التي كثفت هجماتها ضد قوات الأمن في الأشهر الماضية.

وتضررت الشاحنة بشدة ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل حول الضحايا.

وقال وقاص رفيق ضابط الشرطة البارز في بيشاور، إن الضحايا نقلوا إلى مستشفى قريب.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بمركبات أخرى قريبة كانت تقل مدنيين.

المصدر: أ ب

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