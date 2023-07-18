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الأمريكي الذي عبر حدود كوريا الشمالية يعتقد أنه جندي

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الأمريكي الذي عبر حدود كوريا الشمالية يعتقد أنه جندي
AFP
المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن المواطن الأمريكي الذي عبر اليوم الثلاثاء، الحدود إلى كوريا الشمالية هو جندي.

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كذلك نقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الرجل الذي عبر حدود كوريا الشمالية خلال جولة يعتقد أنه جندي أمريكي.

وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن مواطنا أمريكيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويبدو أن السلطات الكورية الشمالية أوقفته.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز + سي أن أن

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