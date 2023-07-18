خبير: موجة الحر الشديد التي تضرب جنوب أوروبا لن تمس روسيا

قال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي، إن موجة الحر الشديد القادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى، ستزيد بشكل كبير حرارة الجو في جنوب أوروبا.

وأشار الخبير، في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن روسيا لن تتأثر بهذه الموجة.

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وأضاف: "هذه ظاهرة إقليمية بحتة. <...> في بلادنا على العكس من ذلك، خلال الأسبوع ستكون درجة الحرارة في مناطق جنوب روسيا الأوروبية، أقل من المعدل الطبيعي بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية".

ووفقا له، ستكون درجة الحرارة في تلك المناطق الروسية، حوالي 30 درجة.

في وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ، بأن دول جنوب أوروبا ستواجه ارتفاعا شديدا في درجات حرارة الجو بسبب "انفجار حراري" في الصحراء الكبرى.

لذلك، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء في جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط ​​إلى 50 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي