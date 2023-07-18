الصحاف: موقف روسيا في حادث حرق القرآن أثار إعجاب العراق

قال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن العراق تأثر كثيرا بالموقف الروسي من حادثة حرق نسخة من القرآن في السويد.

وأضاف المتحدث العراق: "نحن معجبون جدا بالموقف الروسي تجاه حادث حرق القرآن المريع في السويد التي كان موقفها معاديا للإسلام".

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وشدد الصحاف على أن الموقف الروسي لعب دورا مهما في إدانة الحادث الذي وقع في السويد.

وقال: "نعتقد أن موقف روسيا ينطلق من سياق رفض أي مظهر من مظاهر العنف والتعصب الديني".

ويشار إلى أن حادث تدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أثار ردود فعل صاخبة جدا في العديد من دول العالم.

وطالب العراق السلطات السويدية بتسليم المهاجر العراقي الذي ارتكب هذا التصرف الشنيع لكي تتم محاكمته، فيما تجمع عدد كبير من العراقيين للاحتجاج بالقرب من سفارة السويد في بغداد.

كما أدانت الحادث الجزائر وأفغانستان ومصر وإندونيسيا ولبنان وسوريا وتركيا وأوزبكستان وكذلك العديد من المنظمات العربية والإسلامية. واستدعت وزارتا الخارجية الأردنية والإماراتية، سفيري السويد في الدولتين، لتقديم مذكرة احتجاج لهما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن إفلات المشاركين في هذا الحادث من العقاب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، ويجب على المجتمع الدولي مقاومة مثل هذه التصرفات غير القانونية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة لمسجد الجمعة القديم في ديربند بداغستان، إن عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا، على عكس بعض الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي