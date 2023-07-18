الإسرائيليون يطلقون أسبوعا من المقاومة المدنية والعصيان ضد خطة نتنياهو القضائية (صور)

بدأ آلاف الإسرائيليين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالاحتشاد وسط تل أبيب، في تظاهرة جديدة ضد خطة نتنياهو لـ"الإصلاح القضائي"، تحت عنوان "يوم الفوضى" في جميع أنحاء البلاد.

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ويخطط منظمو الاحتجاجات "لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي"، ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات، اليوم الثلاثاء "ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي".

وقد أغلق مئات المتظاهرين الطريق رقم 5 بالقرب من مرشة، كما أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين قرب بيت يناي وقرب كيكوم. وفي الوقت نفسه، قطع المتظاهرون الطريق رقم 4 عند تقاطع أوجون في عيمق حافر أمام حركة مرور المركبات.

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ودعا قادة المعارضة الإسرائيليين إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند "المعقولية" بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس "معقوليتها".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا بنهاية الشهر الوشيك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد أمس الاثنين بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.

وتشهد إسرائيل احتجاجات للأسبوع ال29 ضد ما يسمى قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، حيث انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، ما اعتبره نتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل.

المصدر: إسرائيل 24+ واينت