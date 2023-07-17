روسيا تحقق في تورط المخابرات البريطانية في استفزازات بوتشا الأوكرانية

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستجري تحقيقا يُظهر ما إذا كانت بريطانيا لعبت دورا في تنظيم الاستفزاز في بوتشا.

وقال بوليانسكي: "تم تنظيم استفزاز في بوتشا. ووفقا للعديد من الخبراء، لعبت المخابرات البريطانية دورا مباشرا في تنظيمه. التحقيق الموضوعي، الذي سنجريه بالتأكيد، سيظهر ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا".

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ونفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف.

وأكدت الوزارة أن "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست إلا استفزازا جديدا".

المصدر: نوفوستي