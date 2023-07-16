"نزولا عند الرغبة الشعبية".. إيران تسير دوريات شرطة لمواجهة منتهكات قوانين الحجاب

أعلنت قوات الأمن الداخلي الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بتسيير دوريات شرطية لمواجهة الإيرانيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إنه "نتيجة للمطالب الشعبية من مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك تأكيد رئاسة الجمهورية ورئيس القضاء، وفي إطار القانون ومن أجل توسيع وتوفير الأمن العام وتعزيز بنيان الأسرة، تقوم الشرطة وابتداء من اليوم بتسيير دوريات لقوات الأمن الداخلي بالسيارات ومشيا على الأقدام في جميع أنحاء البلاد، لتقوم إلى جانب مهامها البوليسية المتعددة بالتعامل مع من يصر على انتهاك الأعراف من خلال اللبس خارج الأطر المقبولة، وبغض النظر عن عواقب هذا العمل".

وأضاف أنه "سوف تقوم الشرطة بالتحذير والإنذار وفي حال مخالفة أوامر الشرطة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقديم إلى النظام القضائي".

وأثار موضوع الحجاب في إيران مؤخرا احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني 22 عاما في سبتمبر الماضي، والتي اعتقلت بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

المصدر: إيرنا